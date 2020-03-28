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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 12:17 م

زيادة الإطلاقات المائية من أكبر سدود ديالى من أجل "رية الفطام"

بحيرة حمرين

أعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، عن زيادة تصاريف أكبر سدود المحافظة المائية.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في تصريح صحفي :" إن التصاريف المائية من بحيرة حمرين  زادت من 75 مترا مكعبا/ ثا الى 90 مترا مكعبا/ ثا ، من اجل تأمين رية الفطام للمحاصيل الزراعية وخاصة لمحصولي الحنطة والشعير ".

وأضاف المعموري، "أن  زيادة التصاريف المائية سوف تستمر لغاية 20 من نيسان المقبل وفق التوقيتات الزمنية المحددة "، مبينا :"  ان حجم الخزين المائي في بحيرة حمرين بالوقت الراهن يبلغ مليارا و250 مليون متر مكعب وهو خزين جيد ونأمل زيادته خلال ما تبقى من مواسم الامطار وذوبان الثلوج ".

وتعد بحيرة حمرين الخزين الستراتيجي للمياه في ديالى وهي تستوعب مليارين و400 مليون متر مكعب وهي مصدر المياه لاكثر من 60% من مناطق المحافظة.

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