نائب كردي يرهن التصويت على كابينة الزرفي ... بهذا الأمر

رهن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية المزمع تقديمها من قبل رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بانتهاء أزمة كورونا.



وقال آلي في تصريح صحفي :"إن الكتل الكردية تقف على مسافة واحد من اية شخصية تشغل المنصب شرط ان تحفظ حقوق المكون الكردي على وفق الدستور العراقي".



وأضاف :" أن تصويت مجلس النواب على حكومة الزرفي، يعتمد على ما يمر به البلد و العالم جراء ازمة فايروس كورونا والوباء الذي يدق ناقوس الخطر في كل مكان"، موضحا :" ان الكتل الكردية تعرف الزرفي جيدا كونه نائبا في مجلس النواب ".



وأشار النائب الكردى إلى :" أن مجلس النواب لم يحدد الى الآن اي موعد لعقد جلسة حول مناقشة او التصويت على حكومة الزرفي، آملا ان تنتهي ازمة كورونا في القريب العاجل".

