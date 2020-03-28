المسعودي: أغلب الكتل غير راغبة بإجراء انتخابات مبكرة

أعلن النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي، " أن أغلب الكتل السياسية غير راغبة بإجراء انتخابات مبكرة بالقانون الجديد"، فيما بين :" أن الكتل تشترط في الوقت الحالي إجراء الانتخابات بالقانون القديم".



وقال المسعودي في تصريح صحفي، " إن تفعيل قانون الانتخابات الجديد معطل بسبب تحفظ الكتل السياسية عليه وعدم رغبتها بتطبيقه "، لافتا الى :" ان اغلب الكتل السياسية غير راغبة او جادة في اجراء انتخابات مبكرة في الوقت الحالي ".



وأضاف :"أن الكتل السياسية تريد أن تتم الانتخابات بقانونها القديم لتحقيق البقاء في السلطة".