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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 11:56 ص

حزب بارزاني: لا مفاوضات أو حوارات مع رئيس الوزراء المكلف حتى الآن

عماد باجلان
أكد عماد باجلان عضو  الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، عدم وجود أي حوارات ومفاوضات بين القوى الكردستانية ورئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بشأن تشكيل حكومته الجديدة.

وقال باجلان، في تصريح صحفي :" لا توجد أي حوارات بين القوى الكردية وحتى السنية، مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، حتى الساعة، ولم تجر اي مفاوضات بين هذه الاطراف".

وبين :"أن القوى السياسية الكردية والسنية، بانتظار قرار البيت السياسي الشيعي، حتى تبدأ مفاوضات وحوارات مع رئيس الوزراء المكلف ، فلغاية الآن هذا البيت الشيعي لم يوافق على الزرفي، او يطرح بديلا عنه، فحواراتنا تبدأ بعد توافق البيت السياسي الشيعي ".
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