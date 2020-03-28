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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 11:51 ص

خبير يوضح "المخرج" القانوني للمكلف في حال انتهاء الفترة الممنوحة له

علي التميمي
أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن مدة المكلف بتشكيل الحكومة لايمكن التلاعب بها أو تغييرها لأنها منصوص عليها في الدستور .

وقال التميمي في تصريح صحفي، "إن مدة المكلف بتشكيل الحكومة 30 يوما محددة وفق المادة 76 بفقراتها الخمس، وعليه أن يشكل كابينته وينتهي من منهاجه الوزاري خلال المدة المذكورة، وبعكس ذلك يعتبر مخفقا اذا مرت هذه المدة ولم يقدم ماعليه ".

وأضاف، "أن هناك (مخرجا) قانونيا  يتيح للمكلف تقديم نصف كابينته الوزارية زائدا واحد خلال 30 يوما الممنوحة له ، ليكمل بعدها باقي الكابينة في وقت لاحق، وبغير ذلك لايمكن تمديد المدة كونها نصا دستوريا غير قابل للتعديل ".

وبين الخبير القانوني :"أن هناك امكانية لعقد جلسة افتراضية ، اي يكون رئيس البرلمان  في مكان وباقي الاعضاء في مكان آخر ، من اجل الادلاء باصواتهم عبر الإنترنت".

وأوضح أن تمديد فترة تشكيل الحكومة أمر غير ممكن وفق الدستور ، الا اذا تم استفتاء المحكمة الاتحادية وبتت بذلك التأجيل نتيجة للظرف القاهر الذي يمر به العراق، وبالتالي يمكن التمديد من خلال المحكمة الاتحادية وفق مبدأ " الضرورات تبيح المحظورات".
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