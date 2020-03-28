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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 11:04 ص

صحة ميسان تسجل إصابة جديدة بكورونا لامرأة

صحة ميسان
كشفت دائرة صحة محافظة ميسان عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه عن سلامة 14 مشتبها بإصابته بالفايروس.

وقالت الدائرة في بيان، "إن الإصابة الجديدة سجلت لامرأة من مركز محافظة ميسان في منطقة حي الوحدة الإسلامية تبلغ من العمر ٤٥ عاما حيث تخضع للحجر الطبي في المستشفى منذ يومين تحت عناية فريق طبي متخصص ووضعها الصحي مستقر".

وتابعت: أنه تم اتخاذ اللازم بخصوص ملامسيها حيث تمت استضافتهم في دار الاستضافة الخاصة بدائرة صحة ميسان لمدة ١٤ يوم لمتابعتهم صحيا.
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