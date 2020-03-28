وزير التخطيط: منح العقود المبرمة مدة توقف مفتوحة

قررت وزارة التخطيط، منح جميع العقود المبرمة مدة توقف مفتوحة لهذه الفترة.

وقال وزير التخطيط نوري الدليمي، إنه "استناداً إلى مقررات خليةٌ الأزمة وحظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا واعتبار الظرف الذي مر به البلد قوة قاهرة وتماشياً مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والفقرتين أولاً وثانياً من الضوابط رقم 6 الملحقة بهذه التعليمات فقد تقرر منح جميع العقود المبرمة مدة توقف مفتوحة لهذه الفترة".



وأضاف أنه "سيتم النظر في وضع الحلول والمعالجات لهذه المشاريع على وفق ضوابط تصدرها وزارة التخطيط لهذا الغرض".