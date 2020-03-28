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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 10:16 ص

صحة الرصافة تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ٨٤ حالة

كورونا
أعلنت دائرة  صحة بغداد الرصافة، عن ارتفاع عدد الإصابات الموجبة التراكمي  في الرصافة إلى 84 إصابة بعد تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير دائرة الصحة  عبد الغني الساعدي، إن "صحة الرصافة سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد الحالة الأولى لرجل بعمر 61 سنة من منطقة الشعب  محلة 357 راجع مستشفى الشيخ زايد فيما كانت الحالة الثانية لامرأة بعمر 50 سنة من مدينة الصدر محلة 571 راجعت مستشفى فاطمة الزهراء وبعد اجراء الفحوصات المختبرية لهما تبين اصابتهما بالفيروس".

وأضاف أن "الحالة الثالثة هي لامرأة بعمر 21 سنة من مدينة الصدر قطاع 57 والرابعة رجل بعمر 41 من منطقة الشعب حي اور راجعا مستشفى الشهيد الصدر وبعد اجراء الفحوصات المختبرية لهم تبين اصابتهما بفيروس كورونا" ، مبينا  ان "الحالة الخامسة لامرأة بعمر 27 سنة والسادسة امرأة بعمر 23 سنة والسابعة رجل بعمر 33 سنة  من عائلة واحدة من اهالي منطقة الزعفرانية محلة 950  راجعوا مستشفى الزعفرانية وبدت عليهم اعراض الفيروس ، وبعد اجراء الفحوصات المختبرية جاءت النتائج موجبة تؤكد اصابتهم".


 وأوضح أن "الحالة الثامنة هي لامرأة بعمر 20 سنة من مدينة الصدر محلة 532 راجعت مستشفى ابن البلدي فيما كانت الحالة التاسعة هي لرجل بعمر 45 سنة من مدينة الصدر قطاع 72 راجع مستشفى الامام علي وجاءت نتائج فحصهم تؤكد اصابتهم بالفيروس ، ونقل جميع الحالات الى مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج"، مشيرا الى  ان "العدد التراكمي للإصابات الموجبة بفيروس كورونا في جانب الرصافة اصبح 84 اصابة اكتسب الشفاء منهم 21 حالة ، فيما توفي اربعة ليصبح عدد الحالات التي تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب 59 حالة ".
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