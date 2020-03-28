صلاح الدين تقرر إغلاق مداخل ومخارج الأقضية والنواحي لمدة أسبوع

قررت محافظة صلاح الدين، إغلاق مداخل ومخارج الأقضية والنواحي في المحافظة لمدة أسبوع لتفادي تفشي وباء كورونا.



وقالت وثيقة صادرة من مكتب محافظ صلاح الدين، ان "محافظة صلاح الدين قررت غلق مداخل ومخارج الأقضية والنواحي بالدعامات الكونكريتية والأسلاك الشائكة أو السداد التربتية ابتداءً من صباح غد الأحد ولمدة أسبوع".