المشتركة ترسل تعزيزات عسكرية إلى المحافظات ومدينة الصدر

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظات ومدينة الصدر، لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقالت في بيان، إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت قيادة العمليات المشتركة أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظات وإلى مدينة الصدر في بغداد ،لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي وتنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني 55 الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد".



ودعا البيان "جميع أبناء الشعب العراقي إلى التعاون التام في تطبيق حظر التجوال والحفاظ على سلامتهم".