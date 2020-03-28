القبض على ٣٠٤٠ مخالفاً وحجز ٦١٢ عجلة ودراجة نارية لمخالفتهم الحجر الوقائي في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن القبض على ٣٠٤٠ مخالفاً وحجز ٦١٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة لمخالفتهم الحجر الوقائي في بغداد.



وذكر بيان للقيادة، أنه بالرغم من التوجهات المستمرة والتوصيات والإرشادات بضرورة عدم الخروج من المنازل داخل العاصمة، إلا أن البعض يعمد على خرق هذه الحظر مما يستوجب على القوات الأمنية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فقد تم القاء القبض على ٣٠٤٠ مخالفاً فيما جرى حجز ٦١٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٢٢٩٥٠ غرامة، منذ يوم ١٧ آذار الحالي ولغاية ٢٧ من الشهر ذاته.



ودعت القيادة مواطني بغداد الى الالتزام التام بالحظر الوقائي للحفاظ على سلامتهم وعدم إضافة أعباء على الأجهزة الأمنية التي لن تتهاون مع أي شخص يحاول تجاهل التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في تطبيق الحظر.