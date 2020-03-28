محافظ بغداد يقترح تشديد إجراءات الحظر بعد الخامسة عصراً

اقترح محافظ بغداد محمد جابر العطا، تشديد إجراءات الحظر بنسبة 100% بعد الساعة الخامسة عصراً من كل يوم.



وأشار العطا إلى "عدم وجود التزام بإجراءات حظر التجوال في عدد من مناطق العاصمة"، لافتاً إلى أنه "اقترح على قيادة عمليات بغداد تشديد الحظر بنسبة 100% بعد الساعة الخامسة عصراً من كل يوم وحجز المخالفين".



واوضح أن "محافظة بغداد ومنذ الأيام الأولى لظهور فيروس كورونا شكلت خلية أزمة داعمة لجميع الملاكات الصحية وفق الامكانات المتوفرة لديها"، مبيناً أن "المحافظة قامت بعمليات تعفير وتطهير عدد من الأقضية فضلاً عن مناطق الرصافة والكرخ".



وقال إن "هناك 3 مستشفيات في العاصمة خصصت للمصابين بكورونا ،هي الفرات وابن الخطيب وابن القف في مدينة الطب وأن المحافظة تعمل على انشاء أبنية تستخدم لحجر الملامسين لمنع اختلاطهم مع عائلاتهم".



وأضاف العطا أن "محافظة بغداد لا تمتلك الأموال الكافية لمواجهة أزمة كورونا"، داعياً "وزارة المالية إلى إطلاق التخصيصات وتخويله بصرف الأموال إلى المشاريع التي تكافح الفيروس".