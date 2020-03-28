بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 28 آذار 2020
آخر الأخبار
تحذير من "مجاعة" بالعراق.. والحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لمكافحة كورونا شعلان: برهم صالح يمارس سياسة "لي الأذرع" مع القوى الشيعية انفجار عبوة ناسفة أمام محل بقالة في طوزخورماتو أكذوبة الانقلاب العسكري في العراق.. تسويق إيراني ساذج لمنع وصول الزرفي إلى رئاسة الوزراء صحيفة أمريكية: البنتاغون يوجه بتحضير حملة لتدمير ميليشيا تدعمها إيران هددت القوات الأمريكية عاجل.. تحالف العقد يدعو للعودة إلى المسار الدستوري في اختيار مرشح رئاسة الوزراء للخروج من الأزمة عاجل.. البصرة تسجل حالة وفاة بفايروس كورونا سلطة الطيران المدني تؤكد استمرار تعليق الرحلات الجوية لغاية 11 نيسان المقبل نائب يحذر من وقوع كارثة إنسانية جراء النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية في مستشفيات العراق رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية يحذر من التهاون بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 آذار 2020 09:22 ص

الزرفي يبحث مع وزير المالية الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انتشار فايروس كورونا

الزرفي وفؤاد حسين
بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي .

وقال وزير المالية في تغريدة على" تويتر ", استقبلت مساء الجمعة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي للمرة الثانية بعد تكليفه , تطرقنا إلى اجتماعات  الزرفي مع الكتل والأحزاب السياسية بهدف تشكيل الكابينة الوزارية".

وأضاف: كما تباحثنا في الاوضاع الاقتصادية و تأثيرات انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد العراقي , كذلك تبادلنا وجهات النظر حول تداعيات انتشار فيروس كورونا محلياً و عالمياً و الاجراءات المتخذة لاحتواء انتشاره ".

وتابع :" طرح  الزرفي رؤيته حول العلاقات بين المركز و الاقليم وكيفية التعامل مع الملفات العالقة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عدنان الزرفي

الزرفي مغردا: كل ما يطلبه شعبنا العراقي هو الاستقرار والسيادة لبلدهِ وأن يُقررَ مستقبله بنفسه 28 آذار 2020 09:27 ص

المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف

أبو رغيف: من يخالف تعاليم الأطباء يسعى إلى هلاك الناس وخرابها 24 آذار 2020 10:06 ص

طائرة

رحلة خاصة للخطوط الجوية لإعادة عراقيين من الهند 21 آذار 2020 02:56 م

بهاء الاعرجي

الأعرجي يطالب بوضع جدول أولويات للأزمات للخروج بأقل الخسائر 21 آذار 2020 02:50 م

احمد الكناني

الكناني يوجه رسالة نارية لساسة العراق: تتباكون على الدستور وأصبحتم الآن تقدسونه! 20 آذار 2020 02:52 م

469f61e5-68ab-42e4-9c0f-aa36509511ac

الاعرجي عن سياسيي العراق : كأننا أمام شخصياتٍ تنتمي لعصر الجاهلية 19 آذار 2020 12:58 م

أثيل النجيفي

النجيفي: العراق محاصر بجدران الفساد والإفلاس والعجز والجهل 17 آذار 2020 03:28 م

كورونا

خبير استراتيجي: غلق مؤسسات الدولة وحظر التجوال أبرز الحلول لإبطاء انتشار "كورونا" في العراق 15 آذار 2020 10:34 ص

التعليقات