الزرفي يبحث مع وزير المالية الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انتشار فايروس كورونا

بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي .



وقال وزير المالية في تغريدة على" تويتر ", استقبلت مساء الجمعة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي للمرة الثانية بعد تكليفه , تطرقنا إلى اجتماعات الزرفي مع الكتل والأحزاب السياسية بهدف تشكيل الكابينة الوزارية".



وأضاف: كما تباحثنا في الاوضاع الاقتصادية و تأثيرات انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد العراقي , كذلك تبادلنا وجهات النظر حول تداعيات انتشار فيروس كورونا محلياً و عالمياً و الاجراءات المتخذة لاحتواء انتشاره ".



وتابع :" طرح الزرفي رؤيته حول العلاقات بين المركز و الاقليم وكيفية التعامل مع الملفات العالقة".