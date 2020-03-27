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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 04:13 م

أسعار النفط تهبط مجددا في الأسواق العالمية بسبب كورونا

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هبطت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل،  مع تراجع الطلب العالمي على الوقود، بفعل عدد متنام من القيود على السفر المرتبطة بفيروس كورونا، وهو ما يلقي بظلال على توقعات بأن حزمة تحفيز أميركية بقيمة تريليوني دولار ستدعم النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط حول العالم قد يهبط بما يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أو 20 بالمئة من مجمل الطلب، مع صدور أوامر إلى 3 مليارات شخص حول العالم للبقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.89 دولار، أو 7.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 22.60 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.05 دولار، أو 3.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 26.34 دولار للبرميل.
وبلغت خسائر الخامين القياسيين كلاهما منذ بداية العام حوالي 60 في المئة.
وكانت خسائر عقود الخام الأميركي أكبر بشكل ملحوظ من خام برنت في جلسة اليوم. وألغت وزارة الطاقة الأميركية خطة لشراء نفط خام محلي للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد، بعدما لم يقدم الكونغرس تمويلا لتلك المشتريات.
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