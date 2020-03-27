رسالة مؤثرة من محمد صلاح ونجوم ليفربول

وجه نجوم ليفربول رسالة "مؤثرة" عبر الفيديو للعاملين في القطاع الصحي حول العالم، لجهودهم بمواجهة فيروس كورونا، وذلك في مبادرة لاقت ثناء من جماهير كرة القدم، وسط توقف منافسات أقوى دوري في العالم.



ونشر حساب ليفربول الرسمي، مساء الخميس، فيديو مدته 4 دقائق، يشكر فيه نجوم الفريق ومدربهم يورغن كلوب، العاملين في مجال الصحة حول العالم، والذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل العامة، بمحاربة فيروس كورونا الجديد.

وبدأ المدرب الألماني يورغن كلوب الفيديو، وشكر العاملين في مجال الصحة، بالنيابة عن نفسه وعن نادي ليفربول، وقال "ما تفعلوه كل يوم أمر لا يصدق".

ووجه كل من نجوم ليفربول رسالته في الفيديو بلغته الأم، وتحدث النجم المصري محمد صلاح بالعربية.

وقال صلاح: "أشكركم جدا على مجهوداتكم، ومقدرين مساعدتكم لنا"، بينما قال قائد الفريق جوردان هيندرسون: "أنتم أبطالنا".

وتحدث في الفيديو معظم نجوم ليفربول، مثل الهولندي فيرجل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ونجوم آخرون.



