إيران.. حصيلة كورونا تتصاعد وروحاني يطلب مليار دولار من خامنئي

مع تواصل حصيلة الوفيات والمصابين بكورونا داخل إيران في الارتفاع، طلب الرئيس حسن روحاني من المرشد الأعلى علي خامنئي مليار دولار لمكافحة الفيروس المستجد.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه جرى تسجيل 144 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، مما يرفع الحصيلة إلى 2378 وفاة في هذا البلد الذي يعد من بين الأكثر تضررا في العالم من الوباء.

وأضاف "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سجلنا 2926 إصابة في كافة أنحاء البلاد، مما يرفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 32332".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحولت إيران إلى بؤرة الفيروس المميت في الشرق الأوسط.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أشار، الأربعاء، إلى أن بلاده قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسالة بعثها إلى المرشد علي خامنئي، الإذن بسحب مليار دولار من احتياطي العملة الأجنبية للبلاد بهدف مكافحة تفشي كورونا.

وخلال حديثه في اجتماع اللجنة الاقتصادية يوم أمس الخميس، قال روحاني إن وزارة الصحة في الحاجة إلى مليار دولار للأشهر الثلاثة المقبلة للسيطرة على الفيروس، وفق ما ذكر موقع "رادیو فردا".

وأوضح الرئيس الإيراني أن هذه الحزمة المالية ستنفق بشكل خاص على معدات المستشفيات واحتياجات النظافة.

وعلى الرغم من طلبه العملة الصعبة، إلا أن روحاني أكد أن إمكانيات بلاده الاقتصادية ليست سيئة، قائلا "نحن في وضع أفضل مقارنة مع العديد من الدول الأخرى في العالم رغم آثار العقوبات الأميركية".

وكان روحاني قال في يناير الماضي إن إيران خسرت 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية نتيجة للعقوبات الأميركية.