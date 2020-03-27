النقل: البلاد تتأثر بمنخفض جوي ليلة السبت يسبب تساقط أمطار في أغلب مناطق البلاد

أصدرت وزارة النقل قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تقريرا عن الأمطار التي تسقط خلال الأيام المقبلة بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر .



وبين التقرير: أن البلاد يتأثر ليلة السبت على الأحد باندماج منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر والثاني من تركيا ليكون طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة مع بعض الغزارة منوها إلى احتمالية حدوث سيول في المناطق المحاذية للحدود الإيرانية.



وتابع التقرير :فيما يكون طقس المنطقة الشمالية غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، مشيرا إلى ، ان الطقس يبدأ بالتحسن إبتداء من صباح يوم الأحد الموافق 29/3/2020 ليكون طقسا صحوا بسبب انحسار المنخفض الجوي .