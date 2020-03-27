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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 03:46 م

كورونا يفتك بقطاع السياحة.. والأمم المتحدة تكشف عن توقعاتها

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فتك فيروس كورونا المستجد بقطاع السياحة، بعد أن أدى إلى توقف حركة الطيران في كثير من الدول، وقد توقعت الأمم المتحدة أن يسفر ذلك عن تراجع السياحة العالمية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة خلال عام 2020.

وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس "كوفيد-19"، من بينها إغلاق الحدود ووقف حركة الطيران الداخلية والخارجية.
وفي هذا الصدد، ذكرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن عدد السائحين الدوليين سينخفض بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة خلال 2020، مقارنة مع العام الماضي.
وأضافت على موقعها الرسمي: "تؤكد منظمة السياحة العالمية أن هذه الأرقام تستند إلى آخر التطورات، حيث يواجه المجتمع الدولي تحديا اجتماعيا واقتصاديا غير مسبوق، نظرا لحالة عدم اليقين الشديدة".
وتابعت: "تراجع السياحة العالمية يعني بالضرورة انخفاض عائدات السياحة بما يتراوح ما بين 300-450 مليار دولار".
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