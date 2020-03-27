الصحة تصدر بيانا حول الإصابات اليومية بفايروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 458 , فيما بلغ عدد الوفيات لهذا اليوم 4 و17 حالة شفاء جديدة حيث تصدرت البصرة المحافظات الاخرى لليوم الثاني على التوالي بتسجيلها 36 اصابة جديدة.
وقالت الوزارة في بيان, إن الإصابات لهذا اليوم توزعت كالتالي:- بغداد الرصافة: ٩
- بغداد مدينة الطب: ٢
- بغداد الكرخ: ٣
- البصرة: ٣٦
- كركوك: ١
- النجف: ١٨
- السليمانية: ١
- ذي قار: ١
- بابل: ١
- صلاح الدين: ١
- أربيل: ٣
- تم تسجيل ٤ وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتين في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل)
- تم تسجيل ١٧ حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:-
- بغداد الرصافة: ٤
- السليمانية: ١٢
- الديوانية: ١
- مجموع الإصابات الكلي في العراق: ٤٥٨
- الوفاة: ٤٠
- حالات الشفاء: ١٢٢