الصحة تصدر بيانا حول الإصابات اليومية بفايروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 458 , فيما بلغ عدد الوفيات لهذا اليوم 4 و17 حالة شفاء جديدة حيث تصدرت البصرة المحافظات الاخرى لليوم الثاني على التوالي بتسجيلها 36 اصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان, إن الإصابات لهذا اليوم توزعت كالتالي:

- بغداد الرصافة: ٩- بغداد مدينة الطب: ٢- بغداد الكرخ: ٣- البصرة: ٣٦- كركوك: ١- النجف: ١٨- السليمانية: ١- ذي قار: ١- بابل: ١- صلاح الدين: ١- أربيل: ٣- تم تسجيل ٤ وفيات جديدة موزعة كالتالي: (حالتين في البصرة وحالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في بابل)- تم تسجيل ١٧ حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي:-- بغداد الرصافة: ٤- السليمانية: ١٢- الديوانية: ١- مجموع الإصابات الكلي في العراق: ٤٥٨- الوفاة: ٤٠- حالات الشفاء: ١٢٢