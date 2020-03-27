صحة النجف: تسجيل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة.



وذكر بيان للدائرة، أنه "تم تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا بعد القيام بإجراء الفحوصات لـ 86 عينة في مختبر الصحة العامة بالدائرة".



وأضاف، أن "تسع حالات لعائلة واحدة احدهم كان مسافرا الى كوريا الجنوبية وعائد منذ فترة طويلة، و حالتان لملامسين لشخص مصاب من العائلة، وثلاث حالات لأخوين وزوجة احدهم من عائلة واحدة، فضلا عن حالتين لأم وابنتها من نفس العائلة، وحالتان لشخصين مشتبه بهما".



وأكدت الدائرة، بحسب البيان "اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم"، داعية جميع المواطنين لـ"الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".



ونوهت صحة النجف، الى ان "حالتين غادرتا المستشفى اليوم لاكتساب الشفاء وتوفيت حالة واحدة"، مشيرة الى أن "بهذا يكون الموقف في محافظة النجف لغاية اليوم هو 66 اصابة و10 شفاء وحالتين وفاة".