هزة أرضية بقوة 3،3 درجة تضرب شمال شرق أم قصر في البصرة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3،3 درجة على مقياس ريختر شمال شرق منطقة أم قصر في محافظة البصرة.



وقالت الهيئة في بيان، إن "المراصد الزلزالية لوزارة النقل سجلت، صباح اليوم، الموافق 27/3/2020 عند الساعة 12،06،36 بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية تبعد ( 3 ) كم شمال شرق منطقة ام قصر في محافظة البصرة ".



وبينت أن "قوتها (الهزة) بلغت (3،3)درجة على مقياس رختر ولم يشعر بها المواطنين ولم تردنا أنباء عن حصول أضرار تذكر ،منوها ،في حال حصول أية مستجدات أخرى سنوافيكم بتقارير جديدة ".



ودعت الهيئة المواطنين، الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية عند حدوثه".

