خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 2926 إصابة جديدة و144 حالة وفاة بفايروس كورونا

أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 2926 إصابة جديدة و144 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت الصحة في بيانها اليوم الجمعة، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 32332 مصابا وحالات الوفاة إلى 2378 أما المتعافين من الفيروس فبلغ 11133".



ولفتت الصحة إلى أن "2893 مصاب بفيروس كورونا في حالة حرجة".