تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا لرجل وزوجته في بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، اليوم الجمعة، تسجيل حالتين بفيروس كورونا في مدينة الحرية غربي بغداد.



وقال الحجامي في بيان، إنه تم تسجيل إصابتين في مدينة الحرية محلة 424 لرجل يبلغ من العمر 60 عاماً و زوجته.



وأضاف البيان، أن هناك احتمال كبير لتسجيل إصابة في منطقة شهداء البياع قرب جامع معاذ بن جبل محلة 869 لشاب يبلغ من العمر 30 عاماً.



وتابع :لا زالت الحالات تسجل في نفس المناطق المتوقع تسجيل إصابات فيها وهذا يتطلب من كل سكان تلك المناطق اخذ الحيطة والحذر الشديدين وعدم التنقل إلى المناطق الأخرى وأيضا سكان المناطق الأخرى يتوجب عليهم عدم دخولها.

