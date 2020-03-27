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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 27 آذار 2020 02:31 م

طائرة خاصة تعيد العراقيين العالقين في اسطنبول اليوم

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طائرة خاصة تعيد العراقيين العالقين في اسطنبول اليوم

تسير الخطوط الجوية العراقية  رحلة جوية الى اسطنبول اليوم  لاعادة العراقيين العالقين هناك.

 وقال  دريد يحيى جاسم  مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي في بيان :"  نظرا لطبيعة المستجدات الحاصلة بما يخص عملية اجلاء العراقيين العالقين في بعض دول العالم ، لاسيما في (اسطنبول) فان سلطة الطيران المدني العراقي على تواصل مستمر مع سلطة الطيران التركية من اجل تسيير رحلة جوية خاصة على متن شركة " فلاي بغداد "  لغرض اجلائهم  ، ويبلغ عددهم قرابة 140  شخصا ".

واوضح   :" ان الطائرة ستنطلق اليوم الجمعة من مطار بغداد الدولي في الساعة 2:50  بعد الظهر ، وستكون مغادرتها من اسطنبول في تمام الساعة 6:40 مساء بتوقيت اسطنبول وتصل الى مطار بغداد الدولي في الساعة  9:40 مساء بتوقيت بغداد " .

واضاف انه :" سيتم  اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا من قبل اللجان الطبية الموجودة في مطار بغداد الدولي ".




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