النجف تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا

سجلت محافظة النجف، اليوم الجمعة، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقال مصدر محلي، إن محافظة النجف، سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف أن المحافظة، سجلت حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مستشفى الحكيم.



يذكر أن العراق، سجل اليوم حتى الأن، حالتي وفاة الأولى في ذي قار والثانية في النجف.

