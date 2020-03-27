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الجمعة, 27 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 آذار 2020 02:27 م

النجف تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا

كورونا
سجلت محافظة النجف، اليوم الجمعة، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مصدر محلي، إن محافظة النجف، سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المحافظة، سجلت حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مستشفى الحكيم.

يذكر أن العراق، سجل اليوم حتى الأن، حالتي وفاة الأولى في ذي قار والثانية في النجف.
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