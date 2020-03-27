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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 27 آذار 2020 02:21 م

نائب كردي : حكومة الاقليم مهددة بخسارة مليار دولار من واردات النفط

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نائب كردي : حكومة الاقليم مهددة بخسارة مليار دولار من واردات النفط
كشف عضو مجلس النواب عن كتلة "المستقبل" الكردستانية  سركوت شمس الدين ، عن :" ان اقليم كردستان مهدد بخسارة مليار دولار من واردات النفط  اودعت في مصرف لبناني مهدد بالافلاس ".

وقال  شمس الدين في بيان صحفي :" ان تلك الاموال محفوظة باسم حكومة الاقليم او وزارة الموارد الطبيعية التابعة لها"،مؤكداً :" ان الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم لم تسمح بنقل هذه الاموال الى العراق".

واضاف :" ان آخر المعلومات التي حصلنا عليها ، ان هذا المصرف مهدد بالافلاس،ولا يمكنه استعادة الاموال المودعة لديه بضمنها تلك الخاصة بحكومة الاقليم".
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