السفارة الامريكية في بغداد تحذر رعاياها في العراق

حذرت السفارة الامريكية في بغداد، رعاياها في العراق، جراء الظروف الامنية وانتشار فايروس كورونا.
وقالت السفارة في بيان اليوم :" نظراً لمجموعة من الظروف الامنية واجراءات السفر المقيدة نتيجة لوباء كورونا COVID-19، امرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الاميركية غير الاساسيين في السفارة الأميركية في بغداد ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي والقنصلية الأميركية العامة في اربيل، بحيث لا تزال خدمات التأشيرات في بغداد واربيل معلقة".
واضافت :" ان الحكومة الاميركية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق"، مشيرة الى :" ان سفارة الولايات المتحدة في بغداد لا تزال مغلقة امام خدمة المراجعين، بحيث يمكن لمواطني الولايات المتحدة في اقليم كردستان الذين يحتاجون إلى خدمات الطوارئ التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] كما يمكن لمواطني الولايات المتحدة في مناطق العراق المختلفة التواصل عبر البريد اللالكتروني [email protected] للحصول على المساعدة الطارئة".