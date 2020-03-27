الفتلاوي: لا يمكن للزرفي أن يمضي بكابينته من دون موافقة الكتل الشيعية

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الجمعة، أن المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي لن يمضي من دون موافقة الكتل الشيعية على كابينته الوزارية.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن معظم الكتل الشيعية تقف ضد تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة وخاصة الفتح والفضيلة ودولة القانون والحكمة.



وأضاف أن الزرفي لم يكلف بشكل دستوري لتشكيل الحكومة، حيث لم يرشح من الكتلة الأكبر بل جاء به رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة.



وبين أن المكلف بتشكيل الحكومة لا يمكن أن يمضي داخل البرلمان من دون موافقة الكتل الشيعية على كابينته الوزارية، وبالتالي فأن الزرفي مازال مرفوضا من الكتل المذكورة.



