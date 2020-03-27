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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 12:22 م

ماكرون: نعد مع ترامب وآخرين مبادرة قوية بشأن كورونا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس الجمعة أنّه يُعدّ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودول أخرى "مبادرةً جديدة مهمّة" لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وكتب ماكرون على تويتر إثر محادثة هاتفيّة مع نظيره الأميركي "نقاش جيّد جدّاً مع دونالد ترمب". وأضاف "نُحضّر مع دول أخرى، للأيام المقبلة، مبادرةً جديدة مهمّة" في مواجهة أزمة كوفيد-19.

من جهته، قال البيت الأبيض إنّ الزعيمين اتّفقا على "أهمية التعاون الوثيق من خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين" وكذلك بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي "لمساعدة المنظمات المتعددة الأطراف، خصوصاً منظّمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على إنهاء الوباء سريعاً وتقليل أثره الاقتصادي".

وقال الرئيس الأميركي في المؤتمر الصحفي اليوم حول أزمة كورونا إن "الولايات المتحدة شهدت اليوم (الخميس) أكبر عدد من الإصابات بكورونا، وأرجع ذلك إلى عمليات الفحص الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الصحية".

وأضاف ترمب "بحثنا في قمة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا".

وتُعدّ الولايات المتحدة وفرنسا من بين الدول الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء.
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