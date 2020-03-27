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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 12:18 م

بسبب كورونا.. ملعب كأس العالم "القياسي" يتحول إلى مستشفى

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 في تطور جديد يشير إلى حجم التحدي بشأن مواجهة فيروس كورونا الذي يروع العالم، قالت سلطات ريو دي جانيرو، الخميس، إن مجمع "ماراكانا" الرياضي في البرازيل، الذي يضم ما وصف طويلا بأكبر ملعب كرة قدم في العالم، سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

ومع انتشار حالات الاصابة في البرازيل، التي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة بحلول اليوم، استعانت السلطات بمنشآت رياضية، وحولتها إلى مستشفيات مؤقتة. وتوفي 77 شخصا بالفيروس.
وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس.
واستضاف ملعب "ماراكانا" نهائي كأس العالم 2014، وحفلي افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016.
كما شهد العدد القياسي لعدد المتفرجين في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم، والذي اقترب من 200 ألف متفرج في نهائي نسخة 1950 بين البرازيل وأوروغواي.
ويؤدي تفشي فيروس كورونا إلى إجراءات استثنائية لمواجهته حول العالم من بينها تحويل منشآت رياضية وسياحية إلى مستشفيات مؤقتة.
وقبل أيام قال مسؤولون إسبان إنه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد إلى مشرحة مؤقتة، وذلك للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات في العاصمة الإسبانية بسبب الفيروس.
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