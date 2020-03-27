بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 آذار 2020
آخر الأخبار
تسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا في البصرة الفتلاوي: لا يمكن للزرفي أن يمضي بكابينته من دون موافقة الكتل الشيعية قوة من الجيش تدخل مدينة الصدر ببغداد لفرض حظر التجوال سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء.. بعد تحليق المقاتلات الأمريكية فوق بغداد القبض على احد مروجي المخدرات في البصرة التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر القبض على عراقي تسلل من الجانب الايراني في قضاء الفاو جنوبي البصرة جهاز الأمن الوطني يدعو للإبلاغ عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا عمليات بغداد تلقي القبض على ٢٤٣٤ مخالفاً لحظر التجوال السهيل يؤكد ان الاجتماعات مستمرة لبحث حلول للعام الدراسي الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 12:10 م

الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من وباء كورونا

1-1329111
أعلنت الكويت، الجمعة، عن حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 57 شخصا.

وقال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند قد كشف  الخميس، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين إلى 208.
أخبار ذات صلة

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفى لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي عدد الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بلغ نحو 853.
وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1-1329111

ماكرون: نعد مع ترامب وآخرين مبادرة قوية بشأن كورونا 27 آذار 2020 12:22 م

1-1329111

روسيا تغلق المطاعم والمقاهي.. وإصابات كورونا تتجاوز الألف 27 آذار 2020 11:56 ص

1-1329111

إصابة رئيس الأركان الفلبيني بفيروس كورونا 27 آذار 2020 11:53 ص

1-1329116

كورونا.. "الاعتقاد الخاطئ" لا يزال يحصد أرواح الإيرانيين 27 آذار 2020 11:42 ص

1-1329111

البرلمان الأوروبي يوافق على تخصيص 39 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا 27 آذار 2020 11:31 ص

عاجل 1

عاجل.. بدء أعمال القمة الافتراضية لمجموعة الـ20 برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 26 آذار 2020 03:17 م

120205161950665543214

عاجل.. إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4089 والإصابات إلى 56188 26 آذار 2020 01:40 م

97776bf5-0418-479a-bc2c-af4a8d3349f7

ملك وملكة ماليزيا تحت الحجر الصحي بسبب كورونا 26 آذار 2020 12:23 م

التعليقات