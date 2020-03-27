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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 11:56 ص

روسيا تغلق المطاعم والمقاهي.. وإصابات كورونا تتجاوز الألف

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تغلق روسيا، اعتبارا من غد السبت، كافة المقاهي والمطاعم في البلد؛ ضمن تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تجاوز عدد الإصابات به في البلاد أكثر من ألف.
وأعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة، على الإنترنت، أن السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي، قررت اعتبارا من 28 آذار/مارس وحتى 5 نيسان/أبريل 2020، تعليق النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد.
 وسجلت روسيا اليوم الجمعة 196 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي الرسمي للمصابين في البلاد إلى 1036.
وقالت روسيا إن شخصا آخر توفي بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع عدد الوفيات إلى أربعة.
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