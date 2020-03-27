قوة من الجيش تدخل مدينة الصدر ببغداد لفرض حظر التجوال

بدأت قوة من الجيش العراقي، صباح الجمعة، بالانتشار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، لتطبيق إجراءات حظر التجوال الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأبلغ مصدر أمني، أن قوة من فرقة 11 للجيش العراقي تدخل إلى مدينة الصدر لفرض القانون وتبدأ بعملية قطع الشوارع الرئيسية والفرعية بالصبات الكونكريتية والأسلاك.

وأضاف أن الجيش يحذر أصحاب المركبات من التجوال في شوارع المدينة وسيتم اعتقال المخالفين للحظر.

وحذر أمس زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من عدم التزام السكان في مدينة الصدر ببغداد بإجراءات الصحة وحظر التجوال، مشدداً على أنه لن تكون هناك مدن لآل الصدر مستقبلاً حال عدم التزام السكان.