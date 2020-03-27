هل تكتشف الكلاب فيروس كورونا بحاسة الشم؟

تعاونت مؤسسة ”ميديكل ديتكشن دوغز“ الخيرية البريطانية مع علماء من مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة دورام في شمال شرق انكلترا، لمعرفة ما إذا كان يمكن للكلاب المساعدة في الكشف عن إصابات كورونا المستجد من خلال حاسة الشم القوية لديها.

وهذه الدراسة تأتي عقب بحث سابق أظهر قدرة الكلاب على اكتشاف الإصابات بالملاريا من خلال حاسة الشم، وهي تستند إلى الاعتقاد بأن كل مريض يتميز برائحة مختلفة.

وأوضحت المنظمات أنها بدأت الاستعدادات لتدريب كلاب في غضون 6 أسابيع للمساعدة في توفير تشخيص سريع ومن دون إدخال معدات طبية إلى الجسم، في محاولة لوضع حد للوباء.

وقامت مؤسسة ”ميديكل ديتكشن دوغز“ في السابق بتدريب كلاب على الكشف عن أمراض مثل السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية عن طريق شم عينات مأخوذة من المرضى.