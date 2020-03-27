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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 11:31 ص

البرلمان الأوروبي يوافق على تخصيص 39 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا

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صادق البرلمان الأوروبي، مساء أمس الخميس، على التدابير العاجلة التي أعدتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وفي جلسة استثنائية شهدها البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وافق الأعضاء على مبادرة استثمارية بقيمة 37 مليار يورو (39 مليار دولار أمريكي)، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في القارة العجوز.
الجمعية العامة للبرلمان إلى جانب المصادقة على المبادرة المذكورة بموافقة 683 نائبًا بالبرلمان، شهدت كذلك المصادقة على 800 مليون يورو المستمدة من صندوق التضامن للاتحاد الأوروبي، بموافقة 671 نائبًا.
ويتعين موافقة المجلس الأوروبي على هذه التعديلات، ونشرها في الجريدة الرسمية، حتى تدخل حيز التنفيذ.
وحتى منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم ، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.
ولا تزال إيطاليا متصدرة دول العالم من حيث عدد الوفيات بواقع 8 آلاف و215، فيما تصدرت الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، بعد ارتفاع الحصيلة، الخميس، إلى أكثر من 82 ألف مصاب.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
ع د
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