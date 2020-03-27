التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر



وجهت وزارة التربية المؤسسات التعليمية الاهلية كافة بعدم مطالبة اولياء الامور باي مبالغ في الوقت الحاضر وذلك نظرا لما يمر به بلدنا العزيز والعالم من ظروف استثنائية ومخاطر صحية بسبب تفشي فايروس كورونا.



ووجهت المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي كتاباً رسمياً الى ادارات المدارس الاهلية طالبتها فيه بتوزيع نتائج التلاميذ والطلبة واعلانها على المواقع الالكترونية لتلك المدارس دون الحاجة الى مراجعة الادارة لما له من مخاطر صحية وعدم رهن توزيع النتائج بتسديد الاجور.



كما دعت المديرية أولياء أمور الطلبة الى الاتصال بالصفحة الرسمية لها في حال امتناع المؤسسات الأهلية عن تنفيذ هذا التوجيه.



ف.ا