جهاز الأمن الوطني يدعو للإبلاغ عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا

دعا جهاز الأمن الوطني، للإبلاغ عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا. ووجه الجهاز رسالة مهمة الى الشعب العراقي، داعيا اياهم الى الالتزام بتعليمات خلية الازمة والفرق الصحية، مطالبا في الوقت نفسه للابلاغ عن اي حالة من خلال الاتصال على 131 ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل.. النجف تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا الخارجية :حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجالية العراقية في عموم العالم بلغت ١٩ حالة إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفايروس كورونا وفاة أول عراقي مقيم في بريطانيا إثر اصابته بفيروس كورونا من إيران عاجل.. الكويت تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا في فرنسا