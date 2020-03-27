جهاز الأمن الوطني يدعو للإبلاغ عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا



دعا جهاز الأمن الوطني، للإبلاغ عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا.



ووجه الجهاز رسالة مهمة الى الشعب العراقي، داعيا اياهم الى الالتزام بتعليمات خلية الازمة والفرق الصحية، مطالبا في الوقت نفسه للابلاغ عن اي حالة من خلال الاتصال على 131



ف.ا