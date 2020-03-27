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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 11:04 ص

السهيل يؤكد ان الاجتماعات مستمرة لبحث حلول للعام الدراسي الحالي

قصي السهيل


أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، ، أن الاجتماعات مستمرة لبحث السيناريوهات المحتملة بحسب مستجدات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد  .

وقال السهيل، في بيان إنه “لا يمكن السماح بانتقال الطلاب إلى السنة الدراسية الأعلى دون دراسة المناهج المقررة والامتحان بها ليتخرج الطالب مؤهلًا للعمل “.

وأضاف، أن “هيئة الراي والكادر المتقدم في الوزارة في حالة انعقاد دائم لبحث آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا والتعامل معها في ضوء مصلحة الطلاب”.

ونوّه إلى أنه “لا يمكن حسم الأمور قبل شهور من الآن حيث أن كل يوم يشهد تطورات جديدة وأنه ينبغي التعامل مع المستجدات وليس التكهن بها و أن كل البدائل محتملة”.

ف.ا
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