العمليات المشتركة: استهداف المنطقة الخضراء عمل خارج عن القانون يأتي لخلط الأوراق وتأزيم المواقف





أكدت قيادة العمليات المشتركة، ان "استهداف المنطقة الخضراء عمل خارج عن القانون يأتي لخلط الأوراق وتأزيم المواقف



وقال بيان لخلية الاعلام الأمني " ان المنطقة الخضراء تعرضت فجر الخميس الى سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة وسقطت على معسكرات قواتنا الامنية في قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة.



واشار الى ان "هذه الاعمال الخارجة عن القانون تأتي لخلط الأوراق وتأزيم المواقف، في الوقت الذي يعمل التحالف الدولي على الانسحاب من القواعد والمعسكرات العراقية وتخفيض اعداد المدربين بناءً على مباحثات مستمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، فضلا عن استنفار جميع الجهود الوطنية لمواجهة وباء فايروس كورونا المستجد لإنقاذ ابناء شعبنا وحمايتهم من خلال حملة وطنية تشارك بها كل السلطات في الدولة مع جهود المواطنين في المحافظات والمناطق كافة، وسط هذا الازمة يتحرك الخارجون على القانون الذين يعتاشون على الازمات، وكان حري بهم بدل ما يصرفونه من جهد ان كانوا حريصين على العراق المساعدة في مكافحة الوباء بدل أشغال أنفسهم في هذه الأفعال التي لن ولم تجدي نفعاً.



وتابع البيان ، ان "القائد العام للقوات المسلحة وجه بملاحقة الفاعلين فوراً، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل مهيبا بابناء شعبنا الكريم التعاون مِع القوات الامنية في تنفيذ مهامها.



ف.ا