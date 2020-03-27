بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 آذار 2020
آخر الأخبار
تسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا في البصرة الفتلاوي: لا يمكن للزرفي أن يمضي بكابينته من دون موافقة الكتل الشيعية قوة من الجيش تدخل مدينة الصدر ببغداد لفرض حظر التجوال سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء.. بعد تحليق المقاتلات الأمريكية فوق بغداد القبض على احد مروجي المخدرات في البصرة التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر القبض على عراقي تسلل من الجانب الايراني في قضاء الفاو جنوبي البصرة جهاز الأمن الوطني يدعو للإبلاغ عن أية حالة إصابة بفيروس كورونا عمليات بغداد تلقي القبض على ٢٤٣٤ مخالفاً لحظر التجوال السهيل يؤكد ان الاجتماعات مستمرة لبحث حلول للعام الدراسي الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 10:53 ص

الخدمات النيابية تطالب شركات الموبايل بإلغاء أو خفض أجور الاتصال والإنترنت

لجنة الخدمات النيابية


طالب عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، علاء الربيعي شركات الهاتف النقال بإلغاء اجور الاتصالات والإنترنت لجميع المواطنين نتيجة للظروف الراهنة او تقليل التكلفة كحد أدنى.

وقال الربيعي في بيان ، ان "الأزمة الحالية تدعو الجميع للتكاتف ومساعدة المواطنين لاسيما ان الوضع الحالي قد يستمر لمدة أطول من المتوقع".

وأضاف، ان "الكثير من العراقيين هم من أصحاب الدخل المحدود وعملية الوقوف معهم تتطلب مشاركة جميع الجهات الرسمية وغيرها لعبور هذه المِحنة"داعياً شركات الهاتف النقال للمشاركة في تقليل تلك الصعاب والتحديات بوجه المواطن من خلال إلغاء أجور الاتصال او أخذ أجور رمزية لا تزيد من العبء على كاهل المواطن.

ودعا الربيعي "لجنة الخدمات النيابية الى اخذ دورها من خلال مراقبة ومتابعة عمل تلك الشركات وايضاً الجهات الخدمية الاخرى التي هي على تماس مباشر مع المواطن الذي يواجه تحديات جمة في الوقت الحالي.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

تسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا في البصرة 27 آذار 2020 01:30 م

وزارة التربية

التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر 27 آذار 2020 11:18 ص

قصي السهيل

السهيل يؤكد ان الاجتماعات مستمرة لبحث حلول للعام الدراسي الحالي 27 آذار 2020 11:04 ص

أحمد الصحاف

العراق يثمن مُبادَرة المملكة العربية السعودية بتسهيل عودة (54) مُعتمِراً عراقيّاً عالقين في جدة 27 آذار 2020 11:00 ص

دواجن

5 مليارات دينار .. خسائر حقول دواجن الإقليم بسبب كورونا 27 آذار 2020 09:36 ص

لؤي الخطيب

الكهرباء: مشاريع جديدة تضيف للمنظومة الوطنية 1000 ميكاواط .. هذا الصيف 27 آذار 2020 09:31 ص

الخطوط الجوية العراقية

الصحة العالمية تطلق تحذيرا من الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية 26 آذار 2020 05:41 م

1535372068_675_136552_1501593138_466_67190_2-800x577

الصناعة تعمل على مضاعفة انتاج الاوكسجين لسد حاجة المستشفيات 26 آذار 2020 05:33 م

التعليقات