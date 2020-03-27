الخدمات النيابية تطالب شركات الموبايل بإلغاء أو خفض أجور الاتصال والإنترنت





طالب عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، علاء الربيعي شركات الهاتف النقال بإلغاء اجور الاتصالات والإنترنت لجميع المواطنين نتيجة للظروف الراهنة او تقليل التكلفة كحد أدنى.



وقال الربيعي في بيان ، ان "الأزمة الحالية تدعو الجميع للتكاتف ومساعدة المواطنين لاسيما ان الوضع الحالي قد يستمر لمدة أطول من المتوقع".



وأضاف، ان "الكثير من العراقيين هم من أصحاب الدخل المحدود وعملية الوقوف معهم تتطلب مشاركة جميع الجهات الرسمية وغيرها لعبور هذه المِحنة"داعياً شركات الهاتف النقال للمشاركة في تقليل تلك الصعاب والتحديات بوجه المواطن من خلال إلغاء أجور الاتصال او أخذ أجور رمزية لا تزيد من العبء على كاهل المواطن.



ودعا الربيعي "لجنة الخدمات النيابية الى اخذ دورها من خلال مراقبة ومتابعة عمل تلك الشركات وايضاً الجهات الخدمية الاخرى التي هي على تماس مباشر مع المواطن الذي يواجه تحديات جمة في الوقت الحالي.



ف.ا