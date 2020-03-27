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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 10:50 ص

الصالحي يطالب الرئاسات الثلاث باصدار عفو خاص عن السجناء بسبب كورونا

ارشد-الصالحي-التركمان


طالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي الرئاسات الثلاث  باصدار عفو خاص عن السجناء في العراق بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وقال  الصالحي ،اننا وفي ظل تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة الوفيات وعمليات الحجر الصحي وتمديد مدة حظر التجوال ،،نناشد الرئاسات الثلاث بأصدار عفو خاص عن بعض القضايا المدنية والتي تكاد تكون بسيطه بأستثناء جرائم تخص الارهاب والمخدرات ومخربي اقتصاد البلد وما تراه الرئاسات الثلاث يتطلب عفوا خاصا ..موكدا اننا في حال اصدار العفو سنضمن خروج الالاف من محكومين وموقوفين.

ف.ا
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