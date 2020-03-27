المحلل السياسي هشام الهاشمي ينفي خبر اغتياله



نفى المحلل السياسي هشام الهاشمي خبر اغتياله.



وقال في تغريدة له على/ تويتر/:" ‏شكرا لجميع الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معي ومع أصدقائي للاطمئنان على سلامتي.. عظيم التقدير لكم ومحباتي لكم، والخبر مزيف نشر على صفحة غير رسمية ومزيفة.



ف.ا