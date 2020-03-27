المحلل السياسي هشام الهاشمي ينفي خبر اغتياله

نفى المحلل السياسي هشام الهاشمي خبر اغتياله. وقال في تغريدة له على/ تويتر/:" شكرا لجميع الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معي ومع أصدقائي للاطمئنان على سلامتي.. عظيم التقدير لكم ومحباتي لكم، والخبر مزيف نشر على صفحة غير رسمية ومزيفة. ف.ا Copy أخبار متعلقة بالصورة.. الإعلام الإيراني ينشر وصية الإرهابي قاسم سليماني لزوجته بعد قتل سليماني.. واشنطن تحبط مخطط إيران في بغداد وخطة اغتياله كانت جاهزة في أدراج البنتاجون الهاشمي: اقتحام الخضراء ومغادرة السلمية مغامرة تصب بمصلحة الفاسدين خبير أمني يتهم بحر العلوم بقلب الحقائق وتدليس العبارات هشام السهيل : اصلاحات البرلمان ستطبق دون اعتراض محلل سياسي : دخول الصدريين على خط التظاهر يعطي حماية للمتظاهرين