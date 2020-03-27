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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 آذار 2020 10:44 ص

الزرفي يبحث مع السفير الاردني الاوضاع السياسية والاقتصادية

الزرفي

ناقش رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع  السفير الأردني لدى بغداد منتصر الزعبي، إنهيار اسعار النفط العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي الناجم عن هذا الانهيار.

 وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" ان الزرفي التقى، ، سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي، وجرى بحث العلاقات العراقية - الاردنية والاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة والعالم في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار وباء كورونا، وإنهيار اسعار النفط العالمية وتداعيات الركود الاقتصادي الناجم عن هذا الانهيار.

من جانبه، عرض الزعبي الوضع الداخلي للمملكة والتدابير المتخذة لمواجهة فايروس كورونا، مشددا على عمق العلاقات بين بغداد وعمان، معربا عن أمله في تعميقها وتطويرها و حسم تشكيل الحكومة القادمة خلال المدة الدستورية خدمة لمصلحة العراق وشعبه.

ف.ا
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