ارتفاع عدد إصابات فايروس كورونا في العراق.. وينتشر في جميع أنحاء البلاد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيلها 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في العراق جراء كورونا الى 36، والإصابات إلى 382.

وتعتبر صلاح الدين هي المحافظة الوحيدة التي كانت خالية من إصابات كورونا قبل تسجيل هذه الإصابة، ما يعني أن وباء كورونا قد انتشر في جميع المحافظات العراقية.

فقد أعلنت محافظة صلاح الدين الخالية حتى أول أمس الأربعاء من الفيروس، تسجيلها أمس الخميس اول اصابة، وكانت أول إصابة لامرأة تبلغ من العمر 70 عاماً، وهي من سكنة ناحية الإسحاقي.

وقد قررت الحكومة تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار الجاري، والذي كان مقررا أن يسري حتى 28 من الشهر ذاته، إلى 11 نيسان المقبل، لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، ورغم حضر التجوال الذي تفرضه الحكومة العراقية إلا أن البلاد تسجل يوميا ارتفاعا ملحوظا في الإصابات والوفيات جراء انتشار الفيروس.

وقد اتخذت السلطات تدابير عديدة، للوقوف بوجه الفيروس والحد من انتشاره، منها- اغلاق جميع الحدود العراقية، وفرض حظر للتجوال، وتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التابعة للوزارات باستثناء وزارات الصحة والدفاع والداخلية، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمولات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

من جانبها أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، تسجيل إصابة جديدة بكورونا في محافظة السليمانية، والإصابة تعود لامرأة تبلغ من العمر 56 سنة وهي زوجة احد المصابين.



فيما حذر مدير دائرة صحة محافظة بابل، محمد هاشم الجعفري، من استمرار استهانة البعض في إجراءات فرض حظر التجوال وخرقه.



وقال، إن التزام الشعب العراقي قدر المستطاع بالحظر يعني السيطرة على الوباء والخروج من دائرة الخطر، والاستهانة بالحظر والاستخفاف بالإجراءات للسيطرة على الوباء سنكون بالفعل داخل منطقة الخطر.



وأكد، أن المشكلة في العراق في الناقل المحلي بعد أن كان عن طريق الوافدين، وحسم الوباء خلال الأسبوع المقبل غير وارد في حال ارتفاع حالات الاصابة بالمرض، وأن أغلب الحالات المصابة بكورونا وصلت متأخرة إلى المستشفيات وبأخبار من الجيران او الاجهزة الامنية، بسبب خشية المصابين من الحجر الصحي.