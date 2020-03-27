أعلنت الرئاسة الفرنسية، تحرير ثلاثة فرنسيين وعراقي اختُطفوا في بغداد يوم 20 كانون الثاني 2020، وهم يعملون في منظمة "إس أو إس كريستيان دوريون" غير الحكومية.

وورد في بيان موجز للرئاسة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية": "بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة. يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها، دون أن يضيف تفاصيل.

يُذكر أن وزارة القوات المسلحة الفرنسية قالت، إن باريس ستسحب كل القوات التي تنشرها في العراق، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وذكرت الوزارة، اتخذت فرنسا القرار بإعادة جنودها الذين تنشرهم في إطار عملية الشمال في العراق حتى إشعار آخر، وأضافت أن الأمر يتعلق بنحو 100 جندي. وأعلن الجيش الفرنسي أنه سيواصل عملياته الجوية ضد تنظيم داعش الإرهابي.