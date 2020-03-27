بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 آذار 2020 09:55 ص

تعليق.. ليس بالانقلابات فقط تحسم الأمور في العراق!

البيت الشيعي
منذ أيام والقوى والكتل الشيعية الحاكمة في حيرة من أمرها، يقض القلق، بل الرعب والخوف، مضاجع قادتها وهم يرون زمام الأمور يفلت من بين أيديهم وبدت الصورة تتضح تدريجيا أمام ناظريهم لمستقبلهم السياسي ومصيرهم المحتوم ..

الأزمات بدأت تحاصرهم من كل الجهات وتضيق الخناق عليهم وما من مغيث، حتى من إيران المنشغلة والغارقة في مصائبها وآخرها وباء كورونا ..

وأصبح حديث" الانقلاب" كابوسا يجثم على صدورهم ، ليضاف له قرار الإدارة الأمريكية منح العراق استثناء أخيرا من العقوبات المفروضة على إيران ، لمدة ثلاثين يوما فقط لاغير ..وعلى الحكومة العراقية  ان تجد لنفسها حلا ومخرجا خلال هذه الفترة ،  اما التخلي عن الارتباط بايران او عقوبات مماثلة وربما أكثر وطأة ، فقد " نفد صبر الولايات المتحدة " على حد قول مسؤول أمريكي كبير ..

وهم يدركون جيدا ماذا يعني أن ينفد صبر اميركا ..خصوصا في ظل الأزمة المالية بهبوط أسعار النفط ،والازمة الصحية بفايروس كورونا ، والأزمة السياسية بتزلزل اركان البيت الشيعي  ، واخيرا ازمة الثقة مع الشارع الذي انتفض  وقرر عدم الرجوع حتى اجراء الانتخابات التي تزيحهم الى غير رجعة ، فاسقاط الحكومات وانهاء الفاسدين لايتم بالانقلابات العسكرية فقط .. وهم يدركون ذلك قبل غيرهم ..
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