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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 آذار 2020 09:46 ص

ميمي يمارس تدريباته عبر " واتس اب "

مهند علي
تلقى نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي "ميمي" ، تعليمات التدريبات المنزلية عن طريق تطبيق " واتس اب".

وقال مساعد مدرب بورتيمونينسي مالك فيوري :" ان الكادر التدريبي يزود ميمي وزملاءه بتعليمات التدريبات عن طريق تطبيق واتس اب ".

واضاف :" ان  الكادر التدريبي يسعى للحفاظ على لياقة اللاعبين في فترة توقف النشاطات الرياضية ، كي يكونوا على اتم الاستعداد في حال تم استئناف بطولة الدوري".
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