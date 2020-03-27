ميمي يمارس تدريباته عبر " واتس اب "

تلقى نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي "ميمي" ، تعليمات التدريبات المنزلية عن طريق تطبيق " واتس اب".



وقال مساعد مدرب بورتيمونينسي مالك فيوري :" ان الكادر التدريبي يزود ميمي وزملاءه بتعليمات التدريبات عن طريق تطبيق واتس اب ".



واضاف :" ان الكادر التدريبي يسعى للحفاظ على لياقة اللاعبين في فترة توقف النشاطات الرياضية ، كي يكونوا على اتم الاستعداد في حال تم استئناف بطولة الدوري".