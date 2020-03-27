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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 آذار 2020 09:43 ص

رغم ظروف كورونا .. أعمال الإدامة مستمرة في ملعب النجف الأولمبي

ملعب النجف
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استمرار أعمال الإدامة في ملعب النجف الأولمبي رغم حظر التجوال في المحافظة.

وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والأقاليم في المحافظة طالب الموسوي :"إن كوادر وزارة الشباب والرياضة، تواصل أعمال ادامة ملعب النجف الدولي، كي يصل الى الجاهزية القصوى ".

وأضاف :"أن ظروف منع التجوال بسبب فايروس كورونا، لم تقف عائقاً امام الكوادر التي تواصل العمل الدؤوب كي تظهر ملاعب العراق في افضل صورة ولتكون جاهزة لاستئناف الدوري".

تجدر الإشارة إلى أن الدوري العراقي تم تأجيله الى اشعار آخر بسبب اجراءات خلية الازمة في مواجهة فايروس كورونا.
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