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الجمعة, 27 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 آذار 2020 09:36 ص

5 مليارات دينار .. خسائر حقول دواجن الإقليم بسبب كورونا

دواجن
أعلنت جمعية حقول الدواجن في إقليم كردستان، عن تضرر هائل بحقول الدواجن وصل إلى نحو 5 مليارات دينار بسبب فايروس كورونا . 

وقالت الجمعية  في بيان، "بسبب فايروس كرونا واغلاق قسم كبير من المحال التجارية ، فقد تضررت حقول الدواجن بخسارة مالية رهيبة "، مشيرة  الى :" ان  اصحاب المشاريع تضرروا ماديا كثيرا هذا الشهر وتقدر الخسائر بنحو 5 مليارات دينار ". 

وأوضحت :"أن سبب الاضرار يعود الى ان هناك اكثر من مليونين و500 الف دجاجة في البيوت الخاصة بها وليس هناك اي سوق لبيعها، لانه تم اغلاق جميع محال بيع الدجاج".

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