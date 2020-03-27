5 مليارات دينار .. خسائر حقول دواجن الإقليم بسبب كورونا

أعلنت جمعية حقول الدواجن في إقليم كردستان، عن تضرر هائل بحقول الدواجن وصل إلى نحو 5 مليارات دينار بسبب فايروس كورونا .



وقالت الجمعية في بيان، "بسبب فايروس كرونا واغلاق قسم كبير من المحال التجارية ، فقد تضررت حقول الدواجن بخسارة مالية رهيبة "، مشيرة الى :" ان اصحاب المشاريع تضرروا ماديا كثيرا هذا الشهر وتقدر الخسائر بنحو 5 مليارات دينار ".



وأوضحت :"أن سبب الاضرار يعود الى ان هناك اكثر من مليونين و500 الف دجاجة في البيوت الخاصة بها وليس هناك اي سوق لبيعها، لانه تم اغلاق جميع محال بيع الدجاج".



