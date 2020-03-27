5 مليارات دينار .. خسائر حقول دواجن الإقليم بسبب كورونا

أعلنت جمعية حقول الدواجن في إقليم كردستان، عن تضرر هائل بحقول الدواجن وصل إلى نحو 5 مليارات دينار بسبب فايروس كورونا .
وقالت الجمعية في بيان، "بسبب فايروس كرونا واغلاق قسم كبير من المحال التجارية ، فقد تضررت حقول الدواجن بخسارة مالية رهيبة "، مشيرة الى :" ان اصحاب المشاريع تضرروا ماديا كثيرا هذا الشهر وتقدر الخسائر بنحو 5 مليارات دينار ".
وأوضحت :"أن سبب الاضرار يعود الى ان هناك اكثر من مليونين و500 الف دجاجة في البيوت الخاصة بها وليس هناك اي سوق لبيعها، لانه تم اغلاق جميع محال بيع الدجاج".
وقالت الجمعية في بيان، "بسبب فايروس كرونا واغلاق قسم كبير من المحال التجارية ، فقد تضررت حقول الدواجن بخسارة مالية رهيبة "، مشيرة الى :" ان اصحاب المشاريع تضرروا ماديا كثيرا هذا الشهر وتقدر الخسائر بنحو 5 مليارات دينار ".
وأوضحت :"أن سبب الاضرار يعود الى ان هناك اكثر من مليونين و500 الف دجاجة في البيوت الخاصة بها وليس هناك اي سوق لبيعها، لانه تم اغلاق جميع محال بيع الدجاج".