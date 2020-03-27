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الجمعة, 27 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 27 آذار 2020 09:34 ص

كربلاء تعتذر: لا زيارة شعبانية هذا العام

نصيف الخطابي
أعلنت محافظة كربلاء اعتذارها إقامة مراسم الزيارة الشعبانية جراء مخاوف من تفشي جانحة كورونا.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح  صحفي، "إن المحافظة تعتذر عن استقبال زوار النصف من شعبان " ذكرى ولادة الامام المهدي " التي تصادف في  التاسع من نيسان المقبل ".

وأضاف الخطابي، "لن نستقبل اياً من الزائرين الراغبين باداء الزيارة الشعبانية هذا العام ، ولن نسمح لاحد بالدخول لان الوضع مازال خطيراً".
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